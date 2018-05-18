Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост

Открытие Крымского моста вызвало бурную реакцию на Украине , чье руководство раскритиковало стройку. В ответ глава Крыма напомнил о ржавеющем уже 25 лет гигантском мосте через Днепр в Киеве, достроить который украинские власти никак не могут. Недостаток денег, которым объясняется долгострой, обещал возместить мэр Виталий Кличко , однако дата сдачи объекта все время откладывается. «Газета.Ru» вспоминает историю моста, который начали проектировать еще при Горбачеве.

Успешная реализация проекта Крымского моста продолжает вызывать острую реакцию со стороны тех, кто не признает итоги референдума 2014 года о вхождении полуострова в состав России . Ввод в эксплуатацию объекта раскритиковали как на Западе, так и, естественно, на Украине. Едва ли не жестче всех выступил украинский президент Петр Порошенко . Помимо прочего он заявил, что строительство и открытие моста через Керченский пролив говорит о том, что Россия не соблюдает международное право. На его слова отреагировал глава республики Крым Сергей Аксенов , который тактично напомнил президенту, на что ему действительно стоит обратить внимание.

«За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 км. Мост до сих пор не построен», — написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

Речь идет о сооружении огромного моста в Киеве, строительство которого задумывалось еще при Советском Союзе в далеком 1987 году. Согласно проекту, мост должен соединить правобережный район Подол с левобережными Воскресенка и Радужный массив. Предполагалось, что в его составе будет три моста через Гавань, двухъярусный арочный мост через Днепр, мосты через реку Десенку и озеро Радужное, а также эстакады и четыре многоуровневые развязки. На двухъярусных участках предполагалось на верхней части возвести автомобильную дорогу по три полосы в каждую сторону, а на нижней провести участок Подольско-Вигуровской линии метро: станции «Судостроительная», «Труханов остров» и «Залив Десёнка». Однако возведение переправы затянулось на десятилетия.

Почему мост превратился в долгострой

Проект строительства мостового перехода через Днепр был разработан к 1989 году Георгием Фуксом. Он же спроектировал и Московский мост в Киеве. Строительство поручили компании ОАО «Мостострой».

В 1993 году начались работы по сооружению переправы, однако из-за недостатка финансирования через несколько лет строительство было приостановлено и возобновлено только в 2003. Тогда планировалось, что мост будет готов уже в 2007-м, но вновь возникшие финансовые проблемы помешали планам — сроки готовности перенесли на год-другой.

Только в 2009 году на стройку привлекли необходимый плавучий речной кран «Захарий LK-600» для возведения арки. Любопытно, что он был создан на киевском заводе «Ленинская кузница», который принадлежит Петру Порошенко.

Тогда предполагалось, наконец, построить Подольский мостовой переход к 2011 году, но выполнить работу в срок помешала техника: «Захарий» рухнул в воду и разломился в месте крепления грузовой стрелы. Повреждение привело к полной потери работоспособности крана и загрязнению акватории Днепра смазочными материалами. Кран решили починить и в начале апреля 2012 года отправили на завод «Океан».

В том же году кабинет министров Украины выделил 7,92 миллионов гривен (прим. 30 млрд руб. по курсу 2012 года — «Газета.Ru») на снос 133 садовых участков, сооружений и зеленых насаждений Русановских и Воскресенских садов для строительства эстакады Подольского мостового перехода.

Новой датой завершения строительства называли 2013 год: были смонтированы центральные пролеты арок моста через Днепр. С того самого момента продвижения в строительстве так и не произошло. Начался Майдан, и мост снова забросили.

Подольский мостовой переход должен был разгрузить Московский мост и стать главной транспортной артерией для жителей района Троещина. Но не случилось. В мае 2014 года, за месяц до вступления в должность мэра Киева, Виталий Кличко обещал жителям, что финансирование будет найдено.

«Необходимо еще около 4,5 млрд грн. Я готов заверить, что приложу все усилия, чтобы использовать мои зарубежные и внутренние контакты для того, чтобы эти деньги найти. Я не могу сказать, что мы запускаем работу после 25 мая, но максимум до сентября мы предложим пути решения», — заверял Кличко, побывав на стройке.

Но чуда не произошло, то ли контакты не нашлись, то ли партнеры отказали, и деньги решили выудить у строительной компании, которая оказалась крайней.

15 апреля 2015 года Высший хозяйственный суд Украины обязал ОАО «Мостострой» вернуть деньги, выделенные на строительство, — почти миллиард гривен. Основание: Подольско-Воскресенский мост находится в незавершенном состоянии, и, кроме того, компания не платила деньги по кредиту.

Тогда директор эксплуатирующей компании Сергей Салагар предполагал, что строить плавучему крану «Захарию», все еще находящемуся в Николаеве, пока нечего, но, если мэр Кличко найдет деньги и интересные программы, его вновь привезут в Киев.

Предложений так и не поступило, деньги, отобранные у строительной компании, куда-то пропали, и никому не нужного в Украине «Захария» в апреле 2016 года продали Турции

В том же году Кличко дал новое обещание: сделаем к 2019-му. Однако строительство не продвинулось, и киевлянам остается только простаивать в пробках и размышлять о том, почему Крымский мост построили достаточно быстро, а Подольский только покрывается ржавчиной.

В общей сложности на проект было потрачено около 5 млрд грн., однако эксперты утверждают, что для для завершения строительства нужно еще 7 млрд

Украинцы считают, что строительство моста превратилось в «распиливание» бюджетных средств между чиновниками и надеяться, что мост будет когда-либо достроен, — глупо.

«Это ржавеющее чудо — памятник украинской коррупции. На его стройке успели «освоить» миллиарды гривен. Эти деньги украли те, кто убеждал нас, что Крымский Мост не построят никогда. А сейчас убеждают, что его смоет волной. Завтра расскажут, что у нас плохое зрение и машины, которые едут по Крымскому Мосту, -— это иллюзия и мираж. И наши разбитые дороги — это так и должно быть. И недостроенные мосты — тоже супер», — делится мнением один из пользователей в своем блоге в livejournal.

Однако многие уже смирились и с пробками на Московском мосту, и с ржавым сооружением и относятся к ситуации с юмором.

«А в Киеве уже 25 лет Подольский мост строят, тот и вовсе самый надежный будет! Скажете, покрылся весь ржавчиной с 93 года?! Не беда, это новые шумерские технологии, нужно, чтоб он как вино настоялся…» — поделился мнением один из пользователей в твиттере.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский придерживается той же позиции. Он поделился мнением, что в серьезных проектах спешка не нужна.

«С крымским мостом Путин конечно поторопился, вот Подольский мост в Киеве, который строится с 1993 г, потому что не спеша, основательно», — поделился он в своем твиттере (авторская орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Пока в сети обсуждают, сколько денег чиновники своровали на строительстве сооружения, особо находчивые граждане решили не отставать и тоже заработать на «большой стройке».

Видимо, в 2015 году они окончательно решили, что мост не построят, и с того времени потихоньку таскают детали моста и сдают их в металлолом. Воруют части моста, которые можно оторвать, кабели, оборудование подъемных кранов. В местных СМИ писали, что обычно вандалы орудуют группами.

Кроме того, стройку облюбовали подростки, которые любят полазить в заброшенных местах, и режиссеры: на Подольском мосту сняли много сцен для фильмов и музыкальных клипов.