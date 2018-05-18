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СБУ задержала «шпионов» с портретом Путина
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СБУ задержала группу российских шпионов с портретом Путина 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Запорожье шесть российских шпионов. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.
«Основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины на Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий», — говорится в отчете.
«Спецслужбы России также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона», — добавили в службе безопасности.
Кураторами группы украинские силовики называют представителей Генштаба России. Руководителем группы, по версии СБУ, являлся житель Запорожья, которого, как сообщается, завербовали во время посещения Крыма в 2015 году.
Во время обысков у задержанных нашли телефоны и компьютеры с доказательствами связей с кураторами из российских силовых ведомств. В качестве вещдоков также фигурируют патроны калибра 5,45 и 9 мм, граната РГД-5, георгиевские ленточки и фото с Владимиром Путиным.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и создании террористической группировки. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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