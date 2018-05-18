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Названо место прощания с погибшим комбатом «Пятнашки» Олегом Мамиевым
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Названо место прощания с погибшим комбатом «Пятнашки» Олегом Мамиевым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Прощание с погибшим командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым (Мамаем) состоится в пятницу в Донецке в театре оперы и балета, сообщила его знакомая.
«Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию, похороны пройдут, скорее всего, завтра», — сообщила собеседница РИА «Новости».
Напомним, ранее известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин сообщил, что в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).
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