Ещё
В Харькове создали «танк-вышиванку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Харькове создали «танк-вышиванку» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © ГП "Завод имени Малышева"
В Харькове украинское госпредприятие "Завод имени Малышева" в День вышиванки презентовало желто-голубой баннер с вышитым изображением танка "Оплот". Как рассказали "Укринформу" на предприятии, инициативу рабочих создать необычную визитку завода поддержал гендиректор Александр Хлань.
Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, — шесть квадратных метров. "Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков — до трех миллионов, из них 1,5 миллиона пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч — на вышитое название и логотип завода, примерно столько же — на изображение ствола танка", — рассказали на заводе.
Баннер сделали на Харьковской фабрике художественных изделий из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.
"Вышиванка — это символ и традиции украинской культуры, и сам праздник вышиванки символизирует единство нашего народа, — приводятся слова Хланя на сайте предприятия. — Поэтому мы решили создать полотно с изображением вышитого танка как визитку продукции нашего предприятия, совместить современность с национальной традицией".
Тем временем в четверг по главной улице Харькова — Сумской в шествии в вышиванках приняли участие около двух тысяч жителей города. Колонна, в которой было много студентов вузов, в том числе из стран Азии и Африки, прошла от площади Конституции до театра оперы и балета имени Лысенко. В руках люди несли флаги Украины, букеты, праздничные транспаранты, звучали украинские народные песни.
РИА Новости: последние новости
В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих НАТО на минном поле в Донбассе В Госдуме предложили поддержать "Акт Вышинского" Поклонская призвала защитить права политических узников на Украине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР107
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии333
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост163
Производители техники готовятся покинуть Россию1136
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына140
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение