В Харькове создали «танк-вышиванку»

Харькове украинское госпредприятие "Завод имени Малышева" в День вышиванки презентовало желто-голубой баннер с вышитым изображением танка "Оплот". Как рассказали "Укринформу" на предприятии, инициативу рабочих создать необычную визитку завода поддержал гендиректор Александр Хлань.

Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины , — шесть квадратных метров. "Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков — до трех миллионов, из них 1,5 миллиона пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч — на вышитое название и логотип завода, примерно столько же — на изображение ствола танка", — рассказали на заводе.

Баннер сделали на Харьковской фабрике художественных изделий из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.

"Вышиванка — это символ и традиции украинской культуры, и сам праздник вышиванки символизирует единство нашего народа, — приводятся слова Хланя на сайте предприятия. — Поэтому мы решили создать полотно с изображением вышитого танка как визитку продукции нашего предприятия, совместить современность с национальной традицией".

Тем временем в четверг по главной улице Харькова — Сумской в шествии в вышиванках приняли участие около двух тысяч жителей города. Колонна, в которой было много студентов вузов, в том числе из стран Азии и Африки, прошла от площади Конституции до театра оперы и балета имени Лысенко. В руках люди несли флаги Украины, букеты, праздничные транспаранты, звучали украинские народные песни.