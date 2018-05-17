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В Госдуме предложили поддержать «Акт Вышинского»
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В Госдуме предложили поддержать «Акт Вышинского» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложение Совета федерации создать "Акт Вышинского" нужно приветствовать — это дополнение к заявлению Госдумы по защите журналистов, заявил зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.
Ранее Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу. Ему вменяется подозрение в госизмене. В четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил создать "Акт Вышинского" и вводить санкции против киевских властей за преследование журналистов на Украине.
"То, что Совет федерации предложил — это уже дополнение к нашему заявлению. Это более четкий акт, который включает в себя все фамилии, которые давали распоряжение на арест, те фамилии, которые давали санкции, которые производили арест. Это уже следствие того заявления, которое сделала Госдума… Я приветствую такое решение", — сказал РИА Новости Водолацкий.
По мнению зампреда комитета по делам СНГ, акт СФ дополняет заявление ГД и обращает внимание мирового сообщества на то, что есть люди, для которых сегодня нарушение международных норм и правил является обыденным и системным делом.
Парламентарий пояснил, что Госдума сегодня в начале своей работы приняла заявление, а после заявления — постановление в отношении защиты журналистов из-за происходящих событий на Украине.
"Журналиста нужно защищать, где бы он ни был, на Украине или в другой точке земного шара. Он выполняет свои функции, он доводит до сведения населения те события, которые происходят в том месте, где он работает", — сказал депутат.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.
В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.
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