МИД прокомментировал арест Вышинского

МИД прокомментировал арест главы РИА «Новости» Украина

"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг", — говорится в сообщении.

МИД также призвал зарубежные государства обратить внимание на "правовой беспредел" на Украине, также выразив надежду на то, что международные правозащитные и журналистские организации обратить внимание на ситуацию с Вышинским.

В сообщении подчеркивается, что Москва расценивает действия Киева в отношении РИА "Новости" Украина как "вопиющий произвол" и "наступление на свободу слова".