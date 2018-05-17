МИД прокомментировал арест Вышинского

В МИД России прокомментировали арест главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского, потребовав освободить журналиста. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
"В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг", — говорится в сообщении.
МИД также призвал зарубежные государства обратить внимание на "правовой беспредел" на Украине, также выразив надежду на то, что международные правозащитные и журналистские организации обратить внимание на ситуацию с Вышинским.
В сообщении подчеркивается, что Москва расценивает действия Киева в отношении РИА "Новости" Украина как "вопиющий произвол" и "наступление на свободу слова".
Ранее арест Кирилла Вышинского прокомментировали в Госдуме.