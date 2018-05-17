«Тюремная наколка»: в Сети высмеяли эмблему украинского омбудсмена

Пользователи Facebook высмеяли новую эмблему уполномоченного по правам человека на Украине

Руководитель секретариата уполномоченного Рады по правам человека Богдан Крикливенко опубликовал на своей странице в фейсбуке новый логотип омбудсмена, поинтересовавшись мнением подписчиков.

Большинство пользователей разглядели в эмблеме тюремную татуировку.

"Это шутка или серьезно"? — удивились в комментариях.

"Тюремная наколка! Из этических соображений не стану расшифровывать значение", — написал пользователь.

"Какой Омбудсмен, такой и логотип", — съязвила Ольга.

"Тюльпан за колючей проволкой означает, что совершеннолетие встретил в тюрьме. Несколько странная эмблема" — объяснил Евгений.

"Не очень удачный логотип", — тактично подытожили в комментариях.

Ранее в Сети высмеяли новый бренд Украины Ukraine NOW (Украина сейчас — Прим.ред), разработанный для популяризации страны в мире. Пользователи твиттера предположили, что такую неказистую эмблему мог нарисовать любой студент.