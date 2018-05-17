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В Сети высмеяли эмблему украинского омбудсмена
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«Тюремная наколка»: в Сети высмеяли эмблему украинского омбудсмена 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Facebook высмеяли новую эмблему уполномоченного по правам человека на Украине.
Руководитель секретариата уполномоченного Рады по правам человека Богдан Крикливенко опубликовал на своей странице в фейсбуке новый логотип омбудсмена, поинтересовавшись мнением подписчиков.
Большинство пользователей разглядели в эмблеме тюремную татуировку.
"Это шутка или серьезно"? — удивились в комментариях.
"Тюремная наколка! Из этических соображений не стану расшифровывать значение", — написал пользователь.
"Какой Омбудсмен, такой и логотип", — съязвила Ольга.
"Тюльпан за колючей проволкой означает, что совершеннолетие встретил в тюрьме. Несколько странная эмблема" — объяснил Евгений.
"Не очень удачный логотип", — тактично подытожили в комментариях.
Ранее в Сети высмеяли новый бренд Украины Ukraine NOW (Украина сейчас — Прим.ред), разработанный для популяризации страны в мире. Пользователи твиттера предположили, что такую неказистую эмблему мог нарисовать любой студент.
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