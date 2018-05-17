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Украинский генерал рассказал о расстреле на Евромайдане
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Беглый украинский генерал рассказал о приказе расстрелять Евромайдан 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины, генерал-лейтенант Станислав Шуляк сообщил, что не получал от высшего руководства страны приказа стрелять по участникам Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом он заявил в четверг, 17 мая, на допросе в Оболонском районном суде Киева, где слушается дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, передает УНИАН.
Находящийся в розыске на Украине Шуляк (сам он проживает в Крыму) выступал с помощью видеосвязи. «Никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих я не получал», — сказал он.
«Я лично отдавал приказ сотрудникам [спецподразделения Национальной гвардии] "Омеги" в случае обнаружения лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, открывать огонь на поражение без предупреждения», — заявил Шуляк.
Он указал, что его подчиненные докладывали о задымлении главной площади Киева из-за горящих покрышек, а стрельба была невозможна из-за плохой видимости, отмечает «Украинская правда».
Шуляк отметил, что гостиница «Украина» (предположительно, именно оттуда 20 февраля шла стрельба по людям на майдане Незалежности) «полностью находилась на территории, которая контролировалась протестующими». Из окон гостиницы «на профессиональном уровне с разных позиций, которые трудно идентифицировать» велся снайперский огонь.
В 2016 году активист Евромайдана Иван Бубенчик рассказал о том, что в 2014-м он начал первым стрелять по бойцам спецназа во время противостояния в центре Киева.
В феврале агентство РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности в Киеве 20 февраля 2014 года. Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили признались, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на главной площади Киева.
Судебный процесс по делу Виктора Януковича начался в мае 2017 года. Экс-президенту страны инкриминируются часть 1 статьи 111 («Государственная измена»), часть 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), часть 2 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») и часть 5 статьи 27 («Виды соучастников») Уголовного кодекса Украины.
В конце 2013 года и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Янукович и несколько бывших министров, включая Шуляка, покинули территорию страны.
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