Киселев назвал арест Вышинского абсурдом

Ранее Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

"Хорошая новость в том, что Кирилл прекрасно выглядит, он бодр, ну если можно сказать, в этих условиях. Он прекрасно выглядит, он энергичен, он даже ироничен по отношению к этому абсурду, который сейчас происходит. Но плохая, конечно, в том, что его оставили в тюрьме, будем называть вещи своими именами, и в этой тюрьме, в Херсонской, как раз организован такой центр для приема тех, кого нынешний украинский режим считает "боевиками Донбасса". Это такое жестокое все же содержание, абсолютно недопустимая история для журналиста", — сказал Киселев в эфире телеканала Россия 24.

"Если вы хотите судить журналиста за госизмену, что само по себе абсурдно, то хотя бы оставьте его в стране под подписку о невыезде и не делайте вид, что он социально опасен и вообще кому-то угрожает", — добавил он.

Киселев также призвал всех неравнодушных прийти на согласованную акцию в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины. Пикет пройдет в пятницу в Москве с 14.00 до 16.00 перед зданием посольства Украины.

"Я прошу наших коллег, кто слышит, поддержать ее, и вообще простых граждан, кто видит, что происходит с несчастной Украиной. В социальных сетях мы запускаем хештег "це Европа". Давайте это обсудим в социальных сетях", — добавил Киселев.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.