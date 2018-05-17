Ирина Вышинская прокомментировала арест своего мужа

Супруга руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина до сих пор не получила от украинских властей никакого уведомления о его аресте. Она недоумевает, как журналистика может быть связана с государственной изменой, в которой его обвиняют.

Ранее Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога. На сайте суда указывается, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 (государственная измена)". Защита журналиста заявила, что опротестует его арест.

"Я не понимаю, в чем обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика, и почему это сливается в одно единое целое", — заявила Ирина в интервью телеканалу RT.

По ее словам, она с понедельника не разговаривала с мужем даже по телефону, а всю информацию о ходе дела получает от его коллег.

Задержанный СБУ Кирилл Вышинский арестован на два месяца. Кадры из зала суда

"Меня никто официально ни о чем не уведомлял. Из представителей власти со мной никто не общался", — заявила Ирина Вышинская.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.