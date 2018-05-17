В ГД прокомментировали арест главы РИА Новости Украина

В Госдуме прокомментировали арест главы РИА «Новости» Украина

"Это уже психоз на фоне русофобии. Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Они пытаются заткнуть всеми возможными способами свободу слова", — сказал Крупенников.

По его мнению, "Киев движется по пути, когда любое инакомыслие трактуется как предательство".

Ранее сообщалось, что Херсонский суд арестовал главу РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского.