В ГД прокомментировали арест главы РИА Новости Украина

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал арест главреда РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает RT.
"Это уже психоз на фоне русофобии. Адекватными действиями такое назвать просто невозможно. Происходит нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Они пытаются заткнуть всеми возможными способами свободу слова", — сказал Крупенников.
По его мнению, "Киев движется по пути, когда любое инакомыслие трактуется как предательство".
Ранее сообщалось, что Херсонский суд арестовал главу РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского.