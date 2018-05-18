Страна несбывшихся пророчеств, или «Россию уже не спасти»

Гадания на информационной гуще

Украина очень не хотела, чтобы Крымский мост был построен. Кроме соображений стратегии и престижа, появление грандиозного сооружения наглядно оттеняет полнейшую беспомощность нынешнего киевского режима в любых мало-мальски значимых инфраструктурных проектах — например, окончания строительства начатого ещё в 1993 году Подольского моста в Киеве.

Для поддержания боевого духа своих адептов, киевская власть — с экранов телевизоров и страниц сайтов, «пропагандой шёпотом» и официальными заявлениями — всячески подчеркивала нереальность планов возведения Крымского моста. Мы сегодня с удовольствием пересматриваем и перечитываем апокалиптические предсказания о невозможности данного строительства от Романа Бессмертного Тараса Черновола и ещё множества людей, которые имеют нахальство считать себя украинской политической элитой. Помнится, ванговать изволил даже глава Минюста Украины Павел Петренко

«Россия не может нормально построить и менее масштабные инфраструктурные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы».

Дело доходило до «экстрасенсов-патриотов», что — учитывая изрядную внушаемость украинской аудитории — тоже должно было принести пропагандистскую пользу. Так известный украинский сайт «Обозреватель» в конце 2016 года предоставил свою трибуну некоему экстрасенсу Владу Россу, который поведал, что строительство Крымского моста существенно затянется и он будет сдан в эксплуатацию не в 2018, а 2020 году.

«По словам астролога, керченский мост не устоит по сугубо физическим причинам: больших течений, а также особой сейсмической активности в районе Крыма, которая прогнозируется в 2017 году», — обещал своим читателям «Обозреватель».

На примере Крымского моста мы видим проблему большую, нежели неудачливые предсказания доморощенных колдунов. Пророчества, которые систематически не сбываются, есть враньё. А если системное враньё исходит из уст государственных мужей, то это становится проблемой уже всего государства. Вспомним, как в 2014 году, будучи кандидатом в президенты Украины, господин Порошенко заявлял, что «антитеррористическая операция не может, и не будет продолжаться 2-3 месяца, она должна и будет длиться часы». И сразу после своего избрания развязал кровавую бойню с бомбардировкой боевой авиацией украинских городов, и кровавая бойня продолжается до сих пор. Не отставали от Петра Алексеевича в пророческом экстазе и другие представители официального Киева. Уж сколько раз, например, господин Турчинов публично анонсировал завтрашнее вторжение Российской Федерации в пределы киевской окружной дороги, окончательно перейдя на истерический ультразвук во время российско-белорусских учений «Запад-2017». До сих пор боится и других пугает.

В системе фальшивых предсказаний, призванных поддержать реноме действующего режима и оптимизм нищающего населения, можно выделить два основных направления. Байки про то, что всё скоро будет хорошо, грядёт вступление в ЕС и наступит зажиточная жизнь украинцев за счёт европейских налогоплательщиков. И тема завтрашнего развала России-агрессора. Так глава ВО «Свобода»* Олег Тягнибок излагал в сентябре 2016 года:

«Мы прагматично оцениваем ситуацию — 2017 год для Кремля будет последним. Это не только мы говорим, но и политологи и политики, которые здраво оценивают ситуацию. Москва распадется на несколько национальных государств, а Украина будет стимулировать этот распад… Мы получим 1/15 золотовалютных запасов России, 1/15 алмазного фонда, 1/15 зарубежных представительств и много чего еще».

Кто же эти «политологи», которые «здраво оценивают ситуацию»? Возможно, речь идёт о знаменитом Олеге Пономаре (на самом деле, Олеге Голобородько), самопальном политологе с дипломом Черкасского финансового техникума, имеющим уже более 160 тысяч подписчиков в фейсбуке. Истинная цена разошедшихся по Украине восторженных предсказаний господина Пономаря явствует из самих заголовков его былых заметок: «Анаконда-2 — немного конспирологии и почему Крым вернут в 2017» (2015 г.); « США перебросят к границам Украины крупнейшую за всю историю группировку войск» (2015 г.); «Детали ухода России с Донбасса отработают до конца июля» (2016 г.); «Капитальные инвестиции в экономику Украины продолжают расти» (2017 г.) и т.п.

При нехватке туземных шаманов — задействуют импортных, которые как бы придают бравурным сводкам стороннюю объективность. Помните персонажа по имени Саша Сотник, канувшего в лету вместе со всей разрекламированной «командой грузинских реформаторов»? Вот его пошаговые предсказания развития политической ситуации в России, начиная с октября 2015 года:

«Шаг 1. Путину дают шанс попробовать в последний раз. Происходит наземная операция в Сирии. Мясорубка. Трупы. Ничего не получается. (Кстати, и не может получиться.) Шаг 2. Асад уходит в отставку. Шаг 3. До оглашения доклада по MH-17 (то есть в течение недели) Путин заболевает. Просит об отставке. Просьбу удовлетворяют. Он болен настолько сильно, что просто "овощ". А у нас не судят — как победителей, так и овощей. Шаг 4. Самораспускается Госдума. Шаг 5. Назначаются внеочередные выборы президента и парламента…»

Месяцем позже тот же Сотник предрекал в своём фейсбуке:

«А скоро баррель — по 20$. Весной уже — тридцатник, а к лету — полный привет. Я даже не призываю вас выключить телевизор и включить голову. И не злорадствую. Просто предупреждаю: готовьтесь к самому худшему развитию событий. А Россию уже не спасти…»

Не отставали в сенсационных прогнозах и другие предсказатели из числа российских симпатиков Майдана. Оппозиционный деятель, журналист и преподаватель Роман Доброхотов , в своём твиттере в сентябре 2014 года:

«Нефть уже 96. Если дойдет-таки до 80 и там замрет, через полгода не будет ни Путина, ни ваты, мы будем удивляться что они вообще были возможны».

Господин Доброхотов до сих пор преподаёт политологию и мировую экономику в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Видимо, хороший специалист.

«Россияне вскоре начнут массово уезжать в Украину, потому что в РФ ситуация безнадёжная… Потоки, я думаю, будут исчисляться уже не сотнями тысяч, как сейчас, а миллионами».

«Путинскому режиму осталось меньше полутора лет…»

Что касательно качества самих предсказателей: несколько дней назад на Украине получила огласку история некоего Александра Тверского , популярного среди евромайдановцев российского блогера-эмигранта, который — при ближайшем рассмотрении — оказался обычным альфонсом и аферистом. Собирал на своё русофобское «творчество» деньги, вводил в соблазн доверчивых женщин, а потом с удовольствием тратил выманенные у них деньги на рестораны и зарубежный отдых. Однако с каким восторгом публиковали апокалиптические предсказания этого мошенника украинские СМИ.

Можно ещё долго перечислять несбывшиеся прогнозы, но их общая суть остаётся прежней: напичкать украинцев обезболивающим в условиях стремительно разваливающейся экономики и угасания самого государства. А чтобы дурманящий наркоз не переставал действовать, граждан надо лишить любых источников объективной информации. Отсюда бесконечные цензурные запреты, преследования инакомыслящих, охота за оппозиционными СМИ — вплоть до арестов журналистов. Из последних примеров — недавнее задержание руководителя информационного портала «РИА Новости-Украина» Кирила Вышинского. Враньё не нуждается в истине, а лживое государство в альтернативной информации.

*Запрещенные в РФ организации