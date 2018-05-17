Украинские силовики рассказали о захвате села в Донбассе

Донецкий населенный пункт Южное захвачен украинскими силовиками, сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В сообщении в Facebook говорится, что Южное захватили 8 мая. Захват начался в 2.00, к 6.00 «подразделения бригады вышли на восточные окраины» Южного. Утверждается, что захват населенного пункта прошел без потерь. Среди ополченцев, по версии украинских силовиков, один боец был убит, еще один получил ранение.

Силовики заявляют, что отбить населенный пункт ополченцы пытались с 11.00 8 мая.

При этом дальнейшие потери ополченцев, как утверждают украинские силовики, составили «как минимум 15 человек убитыми и ранеными».

За минувшие дни среди подконтрольных Киеву сил был легко ранен только один военный, заявляется в сообщении.

Участвовавшие в захвате военные получили награды.

«В настоящее время ситуация в населенном пункте Южное сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении.

Захват Южного также подтвердили в украинском командовании, которое заявляет об улучшении тактического положения войск на Горловском направлении, передает УНИАН