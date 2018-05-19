Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР

«Ярош, спасибо за службу … Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красавчик», — написал он в Facebook.

Ранее украинский депутат поблагодарил трёх военнослужащих за убийство командира одного из батальонов ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.