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Прилепин прокомментировал слова Яроша
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Прилепин прокомментировал слова Яроша об убийцах командира одного из батальонов ополчения ДНР 

RT на русском 19 мая 2018
Фото: RT на русском
Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова депутата Верховной рады, бывшего лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша об именах убийц руководителя батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.
«Ярош, спасибо за службу … Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять. И тут ты. Красавчик», — написал он в Facebook.
Ранее украинский депутат поблагодарил трёх военнослужащих за убийство командира одного из батальонов ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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