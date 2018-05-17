Политолог: «символ» приватизации Украины превратился в проблему

Украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил работу из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Рабочие первой смены железнодорожного цеха отказались работать на неисправной технике, требуя обеспечить безопасные условия труда на предприятии.

Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на комбинате, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, работа остановилась в мартеновском и конвертерном цехах.

Первичные профсоюзные организации на предприятии срочно собираются на совместное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия.

ОАО «Криворожсталь» в 2005 году приватизировала компания Mittal Steel Germany GmbH. В 2006 году предприятие было переименовано в «Миттал Стил Кривой Рог ». Позднее, после слияния компании Mittal с компанией Arcelor, украинский комбинат был переименован в «АрселорМиттал Кривой Рог».

"Это не просто один из крупнейших комбинатов, это один из символов приватизации Украины. Когда этот комбинат, вопреки законам, приватизировал представитель «АрселорМиттал» (крупнейшей металлургической компании мира — ред.), известной в мире структуры, то на Украине это преподносилось как — вот они, иностранные инвестиции, новые технологии, теперь-то мы увидим, что такое иностранный бизнес, который владеет крупнейшими предприятиями. То есть это преподносилось как такой прорыв Украины на мировой рынок металла. И нам все время рассказывали, что вот они — новые технологии с Запада…", — сказал Владимир Корнилов.

Однако, по его словам, сложности возникли уже практически сразу после приватизации предприятия.

"Проблемы с сотрудниками там начались практически сразу после приватизации, еще в далекие «оранжевые» годы — в 2005 году (имеется в виду «оранжевая революция» на Украине с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года — ред.). И все это продолжается, никаких новых технологий не пришло, оборудование изнашивается, сотрудников продолжают, насколько я понимаю, сокращать… У «АрселорМиттал» в мире вообще глобальные проблемы, и им сейчас уж точно не до украинского предприятия. Так что все это только лишний раз доказывает, что все эти разговоры о том, что с приватизацией западными компаниями украинских или каких-то еще предприятий приходят процветание, стабильность и технологии — все это сказки", — заключил политолог.

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