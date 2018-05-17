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В Чернобыле объявлен высокий уровень пожарной опасности
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В Чернобыле объявлен высокий уровень пожарной опасности 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«17 мая в восточных районах Киевской области (17 мая и в Чернобыле) высокая (4 класса), в районе Белой Церкви чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении.
17-18 мая в южных и западных районах Черкасской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как отмечается, ежедневно на Украине в среднем фиксируется 150 пожаров.
7 мая во время тушения пожара в Луганской области был обнаружен тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами.
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