В Чернобыле объявлен высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«17 мая в восточных районах Киевской области (17 мая и в Чернобыле ) высокая (4 класса), в районе Белой Церкви чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении.

17-18 мая в южных и западных районах Черкасской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как отмечается, ежедневно на Украине в среднем фиксируется 150 пожаров.

7 мая во время тушения пожара в Луганской области был обнаружен тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами.