Ещё
«Полчаса думает, как брюки надеть»: Соловьев назвал Порошенко тупым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Полчаса думает, как брюки надеть»: Соловьев назвал Порошенко тупым 

Ридус 1 час назад
. В Сеть попало видео с записи программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». В перерыве между съемками телеведущий Владимир Соловьев стал рассуждать об украинских чиновниках и политиках.
«Меня раздражает, что у них фантазии ноль. Они тупые», — считает журналист.
Особой оценки умственных способностей удостоился украинский президент Петр Порошенко. По словам Соловьева, «он хитрый, но не умный».
«У меня такое ощущение, что Порошенко с утра просыпается и полчаса думает, с какой стороны брюки надевать», — говорил телеведущий при включенных камерах.
Этот ролик Соловьев выложил у себя в Twitter под названием «Тупые! Какие же они тупые!».
Ранее в своей программе ведущий сравнил Украину с шакалом и назвал ее «нацистским государством».
Ридус: последние новости
Экс-солистку «Ночных снайперов» не пустили на Украину «Иуда!»: украинские политики устроили скандал в программе Соловьева «Быть фашистом почетно»: украинского консула отстранили из-за антисемитизма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала226
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»85
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»48
«Крымский мост достанется Украине»356
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение