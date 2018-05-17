«Полчаса думает, как брюки надеть»: Соловьев назвал Порошенко тупым 

. В Сеть попало видео с записи программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». В перерыве между съемками телеведущий Владимир Соловьев стал рассуждать об украинских чиновниках и политиках.
«Меня раздражает, что у них фантазии ноль. Они тупые», — считает журналист.
Особой оценки умственных способностей удостоился украинский президент Петр Порошенко. По словам Соловьева, «он хитрый, но не умный».
«У меня такое ощущение, что Порошенко с утра просыпается и полчаса думает, с какой стороны брюки надевать», — говорил телеведущий при включенных камерах.
Этот ролик Соловьев выложил у себя в Twitter под названием «Тупые! Какие же они тупые!».
Ранее в своей программе ведущий сравнил Украину с шакалом и назвал ее «нацистским государством».