«Полчаса думает, как брюки надеть»: Соловьев назвал Порошенко тупым

. В Сеть попало видео с записи программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым ». В перерыве между съемками телеведущий Владимир Соловьев стал рассуждать об украинских чиновниках и политиках.

«Меня раздражает, что у них фантазии ноль. Они тупые», — считает журналист.

Особой оценки умственных способностей удостоился украинский президент Петр Порошенко . По словам Соловьева, «он хитрый, но не умный».

«У меня такое ощущение, что Порошенко с утра просыпается и полчаса думает, с какой стороны брюки надевать», — говорил телеведущий при включенных камерах.

Этот ролик Соловьев выложил у себя в Twitter под названием «Тупые! Какие же они тупые!».