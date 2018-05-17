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Мэр воюющей Горловки Иван Приходько поздравил патриота ДНР Вячеслава Ковтуна
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Мэр воюющей Горловки Иван Приходько поздравил патриота ДНР Вячеслава Ковтуна 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Мэр наиболее жестоко обстреливаемой ВСУ Горловки Иван Приходько обнародовал поздравление Вячеславу Ковтуну. У того день рождения, стало быть, самый момент похвалить и сказать о несомненных заслугах деятеля телеэфира. Сайт Ukraina.ru приводит полностью текст поздравления. Тут что-то комментировать — только портить.
«Многоуважаемый, драгоценный и дорогой Вячеслав Николаевич, поздравляю Вас с днем рождения. Спасибо Вам за самоотверженный труд, направленный на благо процветания и благоденствия Донецкой Народной Республики. Вы, как истинный патриот ДНР, питаете самые нежные и теплые чувства к нашей Республике, и, как бы Вы не хотели показать себя украинским активистом, все граждане нашей Республики, знают, что Вы душой и сердцем преданы Донбассу, с его бескрайними просторами, добрыми людьми. Вы стали для каждого из нас символом истинного патриота, который не словом, а делом доказывает свою любовь к Республике, ежедневно сопереживая судьбе Донбасса.
Спасибо Вам за Ваш самоотверженный труд, стремление к участию в жизни Донбасса, реализацию массы важных и социально значимых проектов, направленных на благо граждан ДНР. Благодаря Вашему неустанному труду, мы сможем осуществить прорыв информационной блокады, которую объявило нам украинское правительство, огромное спасибо за то, что Вы с Донбассом. В этот светлый день искренне желаю преумножения любви к Республике, жизненных сил, терпения и благоденствия, необходимых в Вашем труде во имя процветания Донецкой Народной Республики. Спасибо Вам, наш горячо любимый друг, соратник, патриот нашей Республики и, не побоюсь этого слова, блистательный человек со светлой головой, чистыми помыслами и мудрым взглядом!»
В принципе, такое замечательное поздравление вполне можно считать застольной здравицей.
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