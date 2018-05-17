Шарий: Украинский рупор пропаганды в Европе никто не слышит

«Если он сказал, что выигрывает — значит, выигрывает. Я абсолютно верю представителям СНБО. Кстати, у них, по-моему, каждые два месяца Турчинов обязательно проявляется и рассказывает, что грядет нападение России. И над этим уже даже смеются народные депутаты, в частности, Найем его стебёт», — прокомментировал слова чиновника журналист Анатолий Шарий

Он подчеркнул, что о победе пропаганды можно говорить лишь тогда, когда она привлекается на свою сторону противника. Судя по опросам, проведённым в Киеве, украинская пропаганда бьёт в первую очередь по старшему поколению страны, которое узнаёт новости из телевизионных программ, в отличие от молодёжи, черпающей информацию из интернета, где представлены альтернативные точки зрения.

«Украинский «рупор пропаганды» в Европе никто не слышит, это я вам гарантирую. То, что там рассказывают, мол, мы UATV (Украинский телеканал иновещания) открыли, которое будет вещать на Европу — да никому это здесь не надо. Никто это не смотрит, никто это не слушает. Российская пропаганда, опять-таки, тоже работает только на русскоязычных жителей Европы», — заявил Шарий.

Несмотря на стремление властей к евроинтеграции, за последний год прекратили работу несколько медиаресурсов международного вещания. 1 января 2017 года прекратил существование телеканал Ukraine Today, который вел круглосуточное вещание на английском языке в формате Euronews — без ведущих, корреспондентов и программ. Руководство канала позиционировало главную цель созданного СМИ как предоставление миру доступа к реальным фактам и событиям на Украине, в России и странах СНГ.

Кроме того, первый день 2017 года стал чёрной датой и для телеканала UBR («Украинский бизнес ресурс»), который входил в состав медиахолдинга «Вести Украина». Сотрудников поставили перед фактом, что после Нового года на работу можно не выходить. По их словам, решение о закрытии телеканала связано с нежеланием инвестора финансировать его деятельность.

В декабре 2016 года в Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициатором забастовки стала украинская редакция Euronews, протестовавшей против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском из-за нехватки финансирования, которая образовалась из-за отказа украинских постмайданных властей выполнять свои обязательства по финансированию украиноязычных программ Euronews, слишком независимо освещавших события в стране по меркам киевского режима.

На фоне закрытия украинской, арабской и персидской редакций планировалось расширение российской на пять рабочих мест. 17 сотрудников украинской редакции рассчитывали занять эти вакансии, утверждая, что, как и российские коллеги, родились в СССР и имеют необходимый культурный бэкграунд и знание языка. 21 мая Euronews прекратил выходить в эфир на украинских экранах.