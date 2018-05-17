Силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 17 мая — РИА Новости . Украинские силовики в четверг обстреляли район Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

"Сегодня в 10.20 (совпадает с мск) вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, в котором, согласно договоренности, стороны обязались соблюдать полную тишину для безопасности пересменки персонала станции", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, эти нарушения зафиксировал и патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находящийся в тот момент в районе фильтровальной станции для мониторинга пересменки рабочих.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что подгруппа по безопасности планирует на следующей неделе в режиме видеоконференции обсудить возможности обеспечения стабильной работы Донецкой фильтровальной станции.