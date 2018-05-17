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Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
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Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
На Украине приостановил работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщает «Конфедерация свободных профсоюзов Украины».
Причиной стала забастовка рабочих.
"Они (рабочие. — "Газета.Ru") отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники комбината требуют от руководства обеспечить безопасные условия труда на предприятии. Первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и разрабатывают дальнейший план действий.
Ранее в ходе опроса украинцы назвали главную проблему в стране.
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