Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу

На Украине приостановил работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщает «Конфедерация свободных профсоюзов Украины».

Причиной стала забастовка рабочих.

"Они (рабочие. — "Газета.Ru" ) отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники комбината требуют от руководства обеспечить безопасные условия труда на предприятии. Первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и разрабатывают дальнейший план действий.

Ранее в ходе опроса украинцы назвали главную проблему в стране.