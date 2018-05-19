Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире

Президент Украины Петр Порошенко посетил проходивший в городе Днепре в пятницу флешмоб ко Дню вышиванки, назвав этот предмет национальной одежды важнейшим символом, способствующим объединению жителей страны.

"Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет", — отметил он в ходе своего выступления.

Порошенко поставил вышиванку в один ряд с такими государственными символами, как флаг, герб и гимн.

"Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец, или украинка", — отметил глава государства.

Президент также сказал, что никто не смог выбить у украинцев любовь к вышиванке, за которую люди "шли в тюрьму".

Порошенко похвалил город Днепр, "который с 2014 года является форпостом всего украинского".

"Город, который не дал распространиться сепаратистскому яду. Город, который доказал свою украинскость", — добавил он, благодаря организаторов флешмоба.

В мероприятии приняли участие 1560 человек, его целью было воссоздание с помощью цветных "модулей" орнамента вышивки историко-этнографических регионов страны.

Президент пожелал, чтобы участников этого действа с каждым годом становилось все больше.