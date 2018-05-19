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Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире
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Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко посетил проходивший в городе Днепре в пятницу флешмоб ко Дню вышиванки, назвав этот предмет национальной одежды важнейшим символом, способствующим объединению жителей страны.
"Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет", — отметил он в ходе своего выступления.
Порошенко поставил вышиванку в один ряд с такими государственными символами, как флаг, герб и гимн.
"Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец, или украинка", — отметил глава государства.
Президент также сказал, что никто не смог выбить у украинцев любовь к вышиванке, за которую люди "шли в тюрьму".
Порошенко похвалил город Днепр, "который с 2014 года является форпостом всего украинского".
"Город, который не дал распространиться сепаратистскому яду. Город, который доказал свою украинскость", — добавил он, благодаря организаторов флешмоба.
В мероприятии приняли участие 1560 человек, его целью было воссоздание с помощью цветных "модулей" орнамента вышивки историко-этнографических регионов страны.
Президент пожелал, чтобы участников этого действа с каждым годом становилось все больше.
"Чтобы украинцы побеждали, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы страна была объединенной. И функции объединения выполняет наша вышивка", — сказал Порошенко.
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