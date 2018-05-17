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Порошенко и его семья торжественно облачились в вышиванки
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Порошенко и его семья торжественно облачились в вышиванки 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки, который отмечается 17 мая.
«В украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальной одежды своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям — Саше и Жене. Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине», — написал он на своей странице в Facebook.
Сегодня Порошенко планирует принять участие в праздновании Дня вышиванки во время рабочего визита в Днепр.
День вышиванки был придуман в 2006 году и не предполагает никаких особых традиций, кроме ношения самой вышиванки. Однако этот праздник с каждым годом разрастается масштабными мероприятиями.
В этом году также будут проходить лектории, флешмобы, концерты, а в Черновцах пройдет презентация художественной книги Ивана Дячука «Вышиванка для киборга».
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