Порошенко и его семья торжественно облачились в вышиванки

«В украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоровна передала любовь к национальной одежды своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям — Саше и Жене. Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине», — написал он на своей странице в Facebook.

Сегодня Порошенко планирует принять участие в праздновании Дня вышиванки во время рабочего визита в Днепр.

День вышиванки был придуман в 2006 году и не предполагает никаких особых традиций, кроме ношения самой вышиванки. Однако этот праздник с каждым годом разрастается масштабными мероприятиями.