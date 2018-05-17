Останки погибших в иловайском котле обнаружили в скотомогильнике

В Днепропетровской области волонтеры нашли в ямах для утилизации мертвых кур военную форму, обувь и личные вещи убитых во время боев в иловайском котле бойцов ВСУ.

Как сообщает «ФАН», 38 мешков с бирками морга были привезены на территорию рыбхоза на просушку, но никто за ними не пришел.

Местному фермеру пришлось вызвать волонтеров, чтобы передать оставленные украинскими солдатами вещами. По словам очевидцев, некоторые местные жители кое-что забрали себе, например, военные ботинки мертвецов.

Кроме того собаки также начали это все таскать по территории и тогда было принято решение «все это прикопать».

Полиция начала служебное расследование, а ответственность за все это «безобразие» была возложена на руководителя территориального подразделения, который бросил все эти вещи в рыбхозе.