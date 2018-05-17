Ещё
Останки погибших в иловайском котле обнаружили в скотомогильнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Останки погибших в иловайском котле обнаружили в скотомогильнике 

Свободная пресса 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Днепропетровской области волонтеры нашли в ямах для утилизации мертвых кур военную форму, обувь и личные вещи убитых во время боев в иловайском котле бойцов ВСУ.
Как сообщает «ФАН», 38 мешков с бирками морга были привезены на территорию рыбхоза на просушку, но никто за ними не пришел.
Местному фермеру пришлось вызвать волонтеров, чтобы передать оставленные украинскими солдатами вещами. По словам очевидцев, некоторые местные жители кое-что забрали себе, например, военные ботинки мертвецов.
Кроме того собаки также начали это все таскать по территории и тогда было принято решение «все это прикопать».
Полиция начала служебное расследование, а ответственность за все это «безобразие» была возложена на руководителя территориального подразделения, который бросил все эти вещи в рыбхозе.
Новости Украины: Радикал из «Азова» опустил Порошенко «ниже плинтуса»
Свободная пресса: последние новости
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста Савченко обратилась к Путину с просьбой повлиять на процесс обмена пленными Полиция Киева рвется в Крым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост118
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»751
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля666
Канада осудила открытие Крымского моста116
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД163
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение