СБУ изъяла партию календарей к ЧМ-2018 с изображением карты РФ с Крымом 

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила на территории страны полиграфическое предприятие, которое выпускало календари к предстоящему Чемпионату мира по футболу с изображением карты России с Крымом в ее составе.
«Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей к ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территорией АР Крым», — говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что данная продукция должна была поступить в розничную продажу на всей территории Украины. Партия календарей изъята, возбуждено уголовное дело.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в России. Кроме того, в Верховную раду был внесен законопроект о запрете телевизионных трансляции матчей ЧМ-2018.