Хватит на туалетную бумагу — Пушков высмеял размер взноса Украины в Совет Европы

«Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

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