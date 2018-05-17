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Хватит на туалетную бумагу — Пушков высмеял размер взноса Украины в Совет Европы
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Хватит на туалетную бумагу — Пушков высмеял размер взноса Украины в Совет Европы 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
«Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял размер взноса, который Киев намерен внести в бюджет Совета Европы.
Ранее кабмин Украины одобрил добровольный вклад в СЕ 400 тысяч долларов.
По словам сенатора, этой суммы не хватит на то, чтобы компенсировать ущерб от неучастия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы и сокращения взносов Турции.
«Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.
Россия с 2017 приостановила выплату взносов в ПАСЕ, после того, как российскую делегацию лишили ряда прав из-за позиции России по Крыму.
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