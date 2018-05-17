Крымский мост стал символом вечной вражды между Россией и Украиной

Какая ирония истории! За два столетия Россия потратила огромные силы в борьбе за турецкие проливы, — Босфор и Дарданеллы. Это была настоящая мания многих поколений царской России. В конечном итоге, из-за мифической перспективы захвата турецких проливов и овладения Константинополем Россия влезла в Первую мировую войну и проиграла ее. Все закончилось крахом и революцией 1917 года.

И вот сейчас, мы видим, что вместо вечной борьбы за турецкие проливы Россия борется за контроль над… Керченским проливом и Азовским морем. От этого геополитического «успеха» Путина, бедный Петр Первый, вместе с Екатериной Великой «переворачиваются в гробу».

Россия, под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Посудите сами. В результате его мудрой политики, вместо контроля над Берлином и Прагой , Россия, в 21 веке, «мужественно» борется за контроль над Донецком Луганском . Более того, второй раз за 250 лет, Россия опять овладевает Крымом и страшно гордится этим «достижением».

США. Строительство Крымского моста — это признание Россией того факта, что «сухопутного коридора» России в Крым уже никогда не будет. Крым окончательно становится «ракетно-атомным авианосцем России», которому некуда плыть. Впереди Турция НАТО , а сзади обиженная и враждебная Украина

Сам Крымский мост теперь стал символом вечной вражды между Россией и Украиной, символом разъединения украинского и русского народов. Спешно построенный Крымский мост, теперь прочно разделят Европу и Евразию лучше всяких оборонных валов на российско-украинской границе.

Венгрию. А Крымский мост станет барометром нестабильной ситуации на полуострове. Сначала все будет легко и хорошо. Потом на Мосту появятся российские военно-полицейские контрольно-пропускные пункты. Таким образом Кремль будет бороться с инфильтрацией мусульманских сторонников ИГИЛ-2 ( ИГИЛ — запрещенная в России организация — прим. ред.) на территорию полуострова. Угроза исламского терроризма быстро уравновесит перспективы и радости дешевого отдыха в Крыму для жителей России. А Мост станет символом тревоги и опасности в Крыму. Затем, через несколько лет, там появятся посты международных миротворческих сил. Наконец, именно, через Крымский мост будут уходить последние колонны российских войск, как они покидали Афганистан , ГДР, Польшу

России не привыкать.

Виктор Небоженко — политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр».