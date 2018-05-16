Россия готова поделиться опытом строительства мостов с Британией

Накануне министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста и выразил обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму . Данкан назвал открытие моста нарушением суверенитета Украины и примером безрассудного поведения России.

"Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, является самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе. Уверены, что его запуск внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне. Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес", — сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Он констатировал, что нынешний политический истеблишмент Великобритании «отказывается принимать современные международные реалии».

Франции и "Напоминаем, что трагедии на Украине, которая продолжается и по сей день, предшествовал государственный переворот в Киеве, поддержанный Западом, в том числе Великобританией. Захват власти стал вопиющим нарушением не только Конституции Украины, но и соглашения, достигнутого 21 февраля 2014 года между президентом Виктором Януковичем и оппозицией при посредничестве Германии Польши . Насильственное смещение легитимно избранного президента открыло путь к власти так называемому правительству победителей, потворствовавшего разгулу крайне правых экстремистов", — сказал пресс-секретарь.

В этой ситуации, отметил он, население Крыма увидело реальную угрозу для своей безопасности. Народ полуострова фактически был лишен возможности реализовать право на самоопределение в рамках украинского государства. Законно избранные местные власти решили провести референдум, на котором перед гражданами был поставлен вопрос: предпочитают ли они присоединиться к России или остаться в составе Украины. Воссоединение с Россией получило поддержку 96,8% избирателей при явке в 83,5%.

"Возвращаясь к сегодняшней ситуации, не может не вызывать беспокойство тот факт, что должной реакции на бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине официальный Лондон предпочитает необоснованную критику России и крымчан, сделавших свой законный выбор", — сказал пресс-секретарь.

"Между тем у Великобритании достаточно своих территориальных проблем, о которых здесь предпочитают не упоминать. Взять хотя бы Фолклендские острова. Несмотря на многочисленные резолюции Генассамблеи ООН и Спецкомитета Организации по деколонизации, британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной для урегулирования вопроса о статусе Фолклендов . Вместо этого они провели референдум на островах, в ходе которого население высказалось за сохранение своего статуса в качестве Британской заморской территории, и теперь в Лондоне ссылаются на волеизъявление фолклендцев как подтверждение территориальной принадлежности Фолклендских островов Великобритании. Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Отказ крымчанам в праве определять свою судьбу — очередной пример политики «двойных стандартов» официального Лондона", — добавил он.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запущено 16 мая.