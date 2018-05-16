На Украине судят за госизмену крымчанку, собиравшую голоса в поддержку Владимира Путина

17 мая Херсонский суд рассмотрит жалобу на арест россиянки Елены Одновол — координатора движения «Волонтёры победы» в Крыму СБУ задержала Одновол, когда она въехала на территорию соседней страны, чтобы навестить своих родственников. Генпрокуратура Украины обвиняет россиянку в госизмене, поскольку та помогала организовать выборы президента РФ на полуострове. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Суд над беременной

В четверг, 17 мая, Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест россиянки Елены Одновол, координатора движения «Волонтёры победы», которая обвиняется украинскими властями в госизмене. Об этом RT рассказал адвокат россиянки Игорь Мокин, защищающий девушку. Он не стал оценивать шансы изменить меру пресечения.

По словам адвоката, Одновол не жаловалась на условия содержания.

«Вскоре после ареста навестить мою доверительницу пришли уполномоченная по правам человека на Украине и представители ООН , — заявил RT Игорь Мокин. — У неё не было никаких жалоб на условия содержания».

Напомним, 25 апреля этого года городской суд Херсона отправил Елену под арест до 21 июня. Судью Галину Радченко не смутило даже то, что Одновол находится на 5-й неделе беременности, и ей стало плохо ещё до начала заседания. Девушке пришлось вызвать скорую помощь, после чего медики в течение 40 минут приводили Одновол в чувства. После этого заседание продолжилось.

Елена Одновол в ходе заседания суда была немногословна и в какой-то момент отказалась отвечать на вопросы, сославшись на 63 статью Конституции Украины, согласно которой не обязана свидетельствовать против себя. Далее слово взяли её защитники.

Примечательно, что, судя по озвученным на заседании херсонского суда данным, СБУ Украины знала о том, что Елена Одновол будет пересекать границу в конце апреля и была готова задержать «изменницу».

Задержали по пути к близким

Елену Одновол задержали вместе с её гражданским супругом Андреем на КПП «Чонгар» по пути из Крыма на Украину, куда пара ехала, чтобы навестить своих родственников.

Генпрокуратура Украины обвиняет Одновол в «подготовке к незаконному проведению на временно оккупированной территории республики Крым и города Севастополь выборов президента РФ», тем самым якобы осуществляя подрывную деятельность против Украины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом Генпрокуратура также называет россиянку «доверенным лицом Путина». Вероятно, эта информация взята с украинского сайта «Миротворец». А этот экстремистский ресурс, очевидно, сделал вывод о её статусе после фотографии, на которой девушка пожимает руку президенту России.

Как говорится на сайте «Миротворец», Елена Одновол — «пособник российских оккупантов и антиукраинский пропагандист». Это звание Одновол заслужила из-за того, что, живя в Крыму, координировала региональную ячейку всероссийского движения «Волонтеры победы», а также собирала подписи за выдвижение Владимира Путина на пост президента России.

Спасти Елену Одновол

Арест Елены Одновол вызвал бурную реакцию как её коллег, так и российских чиновников и правозащитников. Как рассказал RT представитель движения «Волонтеры Победы» Егор Лукьянчиков, его организация направила письма уполномоченному по правам человека при президенте России с просьбой посодействовать в вызволении Одновол. По его словам, там уже начали работу в этом направлении.

Российский Совет по правам человека выразил глубокую озабоченность в связи с арестом Одновол и попросил комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратиться к властям Украины с требованием о немедленном её освобождении и неукоснительном соблюдении гражданских прав.

По мнению Москальковой, подобная акция украинских спецслужб в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг, общую победу.

«Уверена, что инициаторы подобных действий, которые выглядят как откровенные провокации, своей цели не достигнут», — отмечает Татьяна Москалькова.

Однако на данный момент никакого публичного отклика ни со стороны украинских омбудсменов, ни со стороны европейских правозащитников не поступило. Представители Дуни Миятович на момент публикации были недоступны.