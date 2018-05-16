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Симоньян заявила, что Россия должна перестать заискивать перед Западом
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Симоньян заявила, что Россия должна перестать заискивать перед Западом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что России пора перестать «заискивать» перед Западом, который никогда не оценит этих усилий.
"Мы, к сожалению, иногда до сих пор еще это делаем, и, к сожалению, иногда некоторым нашим чиновникам, некоторым нашим общественным деятелям кажется, что это нам поможет. Не поможет. Нам поможет только быть сильными и защищать своих людей в любой точке мира и не давать спуску, где бы это ни происходило", — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она подчеркнула, что не призывает никого арестовывать.
Симоньян добавила, что Россия старается идти по пути демократического развития, на который она встала относительно недавно, однако «никто на Западе не считает, что у нас получилось».
"Они никогда не позволят нам быть рядом с ними и иметь моральное право вообще разговаривать сколько-нибудь громким голосом. Поскольку они это никогда этого не позволят, чего мы уже стесняемся?" — заявила Симоньян.
"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве
Задержание и Обыски в Киеве
Заявление Симоньян прозвучало на фоне задержания сотрудниками СБУ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В ночь на 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.
Кроме того, сотрудники СБУ 15 мая устроили многочасовые обыски в офисе РИА Новости в Киеве, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства агентства Андрея Бородина. Лысенко и Бородина не стали задерживать, но вызвали на допрос.
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал киевские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.
Маргарита Симоньян, со своей стороны, пообещала биться за освобождение журналиста до конца.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации «Волонтеров Победы», помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.
РИА Новости: последние новости
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия силовиками в Донбассе В ДНР поддержали предложение развести силы в районе фильтровальной станции Киселев потребовал освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина
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