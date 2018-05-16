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На гей-параде в Запорожье устроили взрыв
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На гей-параде в Запорожье устроили взрыв 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время акции «Радужный флешмоб — 2018» в Запорожье мужчина кинул петарду в представителей ЛГБТ-сообщества, от взрыва пострадал полицейский.
Акцию охраняли около сотни полицейских. В ходе флешмоба мужчина по имени Богдан кинул в толпу петарду, после чего попытался убежать, сообщает 061.ua.
В результате взрыва пострадал один из сотрудников Нацполиции, у него сильно повреждена нога. Врачи скорой помощи доставили его в больницу.
После задержания злоумышленника выяснилось, что мужчине 45 лет, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Екатерина Людвик. Он заявил, что ненавидит людей гомосексуальной ориентации, а таким образом высказал «гражданское недовольство». В ходе досмотра у нападавшего нашли пистолет и шокер.
Также было опубликовано видео с задержанным, который отвечает на вопросы журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества.
Акция «Радужный флешмоб — 2018» приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая. В акции, по данным СМИ, приняли участие более 30 человек.
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