ОБСЕ: встреча в «нормандском формате» помогла бы дискуссии о пленных 

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что возможная встреча на уровне «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия, Украина) могла бы придать прогресс переговорам по обмену пленными в Донбассе.
"И если будут встречи на уровне «нормандского формата», надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он воздержался от подробных комментариев по теме подготовки обмена пленными, не стал называть варианты по формату и числу лиц, подлежащих обмену. «Это вопрос переговоров… Цифры есть (для обсуждения — ред.), но от меня вы их не услышите», — сказал дипломат.
Как рассказал дипломат, в среду в Минск рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу продолжила обсуждение тем обмена пленными и условий их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения населением линии соприкосновения в Донбассе через пункты пропуска.