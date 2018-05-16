Ещё
ОБСЕ: встреча в «нормандском формате» помогла бы дискуссии о пленных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБСЕ: встреча в «нормандском формате» помогла бы дискуссии о пленных 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что возможная встреча на уровне «нормандского формата» (РФ, Франция, Германия, Украина) могла бы придать прогресс переговорам по обмену пленными в Донбассе.
"И если будут встречи на уровне «нормандского формата», надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он воздержался от подробных комментариев по теме подготовки обмена пленными, не стал называть варианты по формату и числу лиц, подлежащих обмену. «Это вопрос переговоров… Цифры есть (для обсуждения — ред.), но от меня вы их не услышите», — сказал дипломат.
Как рассказал дипломат, в среду в Минск рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу продолжила обсуждение тем обмена пленными и условий их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения населением линии соприкосновения в Донбассе через пункты пропуска.
РИА Новости: последние новости
Слуцкий призвал обсудить обыски в редакции РИА Новости Украина в ОБСЕ Миротворцы ООН помогли бы решить конфликт в Донбассе, заявили в ОБСЕ В ДНР обвинили Киев в блокировании переговоров о соцвыплатах в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост164
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня29
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка103
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»636
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля60
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение