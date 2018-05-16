ОБСЕ: встреча в «нормандском формате» помогла бы дискуссии о пленных

"И если будут встречи на уровне «нормандского формата», надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу", — заявил Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он воздержался от подробных комментариев по теме подготовки обмена пленными, не стал называть варианты по формату и числу лиц, подлежащих обмену. «Это вопрос переговоров… Цифры есть (для обсуждения — ред.), но от меня вы их не услышите», — сказал дипломат.

Как рассказал дипломат, в среду в Минск рабочая группа по гуманитарным вопросам контактной группы по Донбассу продолжила обсуждение тем обмена пленными и условий их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения населением линии соприкосновения в Донбассе через пункты пропуска.