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В Киеве заявили, что Украина выигрывает информационную войну с Россией
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В Киеве заявили, что Украина выигрывает информационную войну с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что Киев выигрывает информационную войну с Москвой.
«Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле ее выиграем, и этому есть множество примеров. И волонтеры, и гражданское общество, и государство делают все возможное для этого », — приводит слова Петрова пресс-служба СНБО.
Он также отметил, что вопрос свободы потока информации зависит от доверия общества к государству. «Абсолютной свободы информации нет и не может быть. Есть ограничения — этические, моральные, юридические », — сказал чиновник.
Отметим, что Киев регулярно обвиняет Россию в пропагандистской деятельности. Доходит до курьезов — украинские власти заявляли, что Москва использует в целях пропаганды образ «украинской птицы снегиря». Под предлогом защиты от российской пропаганды на Украине запрещали российские и советские фильмы, книги и телеканалы.
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