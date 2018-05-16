Украинская сторона угрожала расправой представителям ДНР во время встречи в Минске

«Сегодня на заседании политической группы впервые за 87 заседаний от украинской стороны звучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы физической расправы и уголовного преследования», — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никанорова уверена, что Киев «пытается разрушить хрупкий контакт между Киевом и Донбассом, который ценой невероятных усилий с нашей стороны все еще удается поддерживать в Минске ».

«Пока украинские переговорщики всеми способами уклоняются от диалога и затягивают конфликт, продолжают страдать жители Донбасса… Без решений по политическим вопросам, которые являются основой для установления мира в регионе, остальные направления Минских соглашений не могут дать долгосрочного и стабильного результата», — отметила глава МИД ДНР.

Она призвала Киев прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на встречах в Минске, и приступить к обсуждению порядка предоставления особого статуса Донбассу и закона об амнистии участников конфликта.