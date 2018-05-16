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Украинская сторона угрожала расправой представителям ДНР во время встречи в Минске
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Украинская сторона угрожала расправой представителям ДНР во время встречи в Минске 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявила и. о. главы МИД республики Наталья Никонорова.
«Сегодня на заседании политической группы впервые за 87 заседаний от украинской стороны звучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы физической расправы и уголовного преследования», — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Никанорова уверена, что Киев «пытается разрушить хрупкий контакт между Киевом и Донбассом, который ценой невероятных усилий с нашей стороны все еще удается поддерживать в Минске».
«Пока украинские переговорщики всеми способами уклоняются от диалога и затягивают конфликт, продолжают страдать жители Донбасса… Без решений по политическим вопросам, которые являются основой для установления мира в регионе, остальные направления Минских соглашений не могут дать долгосрочного и стабильного результата», — отметила глава МИД ДНР.
Она призвала Киев прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на встречах в Минске, и приступить к обсуждению порядка предоставления особого статуса Донбассу и закона об амнистии участников конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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