Грызлов обвинил Киев в попытке заморозить конфликт в Донбассе

"Нежелание украинской стороны в политической подгруппе предметно обсуждать механизм реализации введения в действие особого статуса Донбасса свидетельствует об одном: Украина своими действиями замораживает конфликт на неопределённый срок", — сказал он журналистам.

При этом, по его словам, ситуация в сфере безопасности в Донбассе ухудшается.

"В предыдущие несколько дней произошло несколько серьёзных нарушений действующего режима прекращения огня. В частности, ВСУ были обстреляны жилой сектор посёлка Зайцево, окраины Донецка , где повреждены несколько домов", — отметил Грызлов.

Он напомнил, что вновь сорвано намечавшееся на 8 мая разведение сил в районе Станицы Луганской. «Более того, украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ. Российская делегация призвала украинскую сторону конфликта проявить волю к выполнению договорённостей», — сказал Грызлов.