Ещё
Грызлов обвинил Киев в попытке заморозить конфликт в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грызлов обвинил Киев в попытке заморозить конфликт в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Киев пытается заморозить конфликт в Донбассе на неопределенный срок, считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"Нежелание украинской стороны в политической подгруппе предметно обсуждать механизм реализации введения в действие особого статуса Донбасса свидетельствует об одном: Украина своими действиями замораживает конфликт на неопределённый срок", — сказал он журналистам.
При этом, по его словам, ситуация в сфере безопасности в Донбассе ухудшается.
"В предыдущие несколько дней произошло несколько серьёзных нарушений действующего режима прекращения огня. В частности, ВСУ были обстреляны жилой сектор посёлка Зайцево, окраины Донецка, где повреждены несколько домов", — отметил Грызлов.
Он напомнил, что вновь сорвано намечавшееся на 8 мая разведение сил в районе Станицы Луганской. «Более того, украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ. Российская делегация призвала украинскую сторону конфликта проявить волю к выполнению договорённостей», — сказал Грызлов.
РИА Новости: последние новости
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия силовиками в Донбассе "И вашим и нашим". Аналитик о заявлении ЕС в связи с атакой Киева на СМИ В ДНР обвинили Киев в блокировании переговоров о соцвыплатах в Донбассе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»491
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост941
Лепса развернули на израильской границе47
Скрипаль наш: новые подробности отравления53
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел19
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение