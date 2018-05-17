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Вещи погибших в иловайском котле нашли в скотомогильнике под Днепром
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Вещи погибших в иловайском котле нашли в скотомогильнике под Днепром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Днепропетровской области разразился скандал из-за того, что личные вещи украинских силовиков, погибших в иловайском котле, оказались выброшенными и закопанными в скотомогильнике недалеко от областного центра. Об этом сообщает ТСН.
В яме, где были в мешках утилизированы мертвые куры, волонтеры обнаружили окровавленную форму, берцы, нательные крестики убитых в 2014 году добровольцев.
Тридцать восемь мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли правоохранители, чтобы просушить их, однако за вещами никто не вернулся. В конце концов волонтеров вызвал фермер, который арендует эту территорию и безуспешно пытался добиться от силовиков, чтобы они забрали вещи. Полицейские, которые привезли их, уволились, а вещдоки стали исчезать — кто-то, например, ходил по соседнему селу в берцах со свалки.
"Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать", — пояснил член гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Анатолий Золотарев.
Среди вещей, в частности, нашли медаль батальона «Кривбасс», которую вручили 24 августа 2014 — перед тем, как бойцы попали в котел.
Полицейские вновь описали все найденные на свалке вещи и начали служебное расследование. Ответственным за нарушения назвали руководителя территориального подразделения, который в 2014 году оставил вещи в рыбхозе.
В августе 2014 года в Донбассе началось сражение за Иловайск — первая крупная битва на юго-востоке Украины, завершившаяся полной победой ополчения ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями. Трехнедельные бои привели к образованию так называемого иловайского котла, где погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков.
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