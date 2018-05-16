Луценко добрался до дырок Украины

«Мы единственная в Европе страна с двумя тысячами государственных предприятий, 75% из них не показывают прибыли, они формально убыточны. Но они убыточны для страны, а для тех, кто назначает своих руководителей предприятий, они очень прибыльны. И, смею вас заверить, это представители всех партий — и власти, и оппозиции, — которые получают такие «подачки» за то или иное голосование», — сказал глава ГПУ Юрий Луценко

По его словам, аресты чиновников с поличным не способны ликвидировать взяточничество как инструмент политической жизни, который позволяет партиям применять коррупционные схемы в ходе выборов и, следовательно, не прислушиваться к мнению избирателей. Прокурор считает, что изменить ситуацию коренным способом могут только масштабная приватизация и открытые аукционы.

«Дырка номер два — природные ресурсы. Олигархия — действительно огромная проблема страны. Но она возникла и до сих пор подпитывается закрытыми теневыми аукционами на природные ресурсы. После Майдана на аукционах было выдано 43 спецразрешения на ресурсы. Без аукционов — 679! Олигархи скупали и скупают украинские природные ресурсы», — продолжил Луценко.

Глава ведомства уверен, что если не уничтожить полностью, то хотя бы прервать постоянную подпитку олигархов дармовыми ресурсами наравне с проведением открытых аукционов поможет публикация открытого реестра всех ранее выданных лицензий на разработку месторождений.