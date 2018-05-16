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Луценко добрался до дырок Украины
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Луценко добрался до дырок Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Украины признал, что в стране сохраняется множество проблем, и выделил главные из них.
«Мы единственная в Европе страна с двумя тысячами государственных предприятий, 75% из них не показывают прибыли, они формально убыточны. Но они убыточны для страны, а для тех, кто назначает своих руководителей предприятий, они очень прибыльны. И, смею вас заверить, это представители всех партий — и власти, и оппозиции, — которые получают такие «подачки» за то или иное голосование», — сказал глава ГПУ Юрий Луценко.
По его словам, аресты чиновников с поличным не способны ликвидировать взяточничество как инструмент политической жизни, который позволяет партиям применять коррупционные схемы в ходе выборов и, следовательно, не прислушиваться к мнению избирателей. Прокурор считает, что изменить ситуацию коренным способом могут только масштабная приватизация и открытые аукционы.
«Дырка номер два — природные ресурсы. Олигархия — действительно огромная проблема страны. Но она возникла и до сих пор подпитывается закрытыми теневыми аукционами на природные ресурсы. После Майдана на аукционах было выдано 43 спецразрешения на ресурсы. Без аукционов — 679! Олигархи скупали и скупают украинские природные ресурсы», — продолжил Луценко.
Глава ведомства уверен, что если не уничтожить полностью, то хотя бы прервать постоянную подпитку олигархов дармовыми ресурсами наравне с проведением открытых аукционов поможет публикация открытого реестра всех ранее выданных лицензий на разработку месторождений.
«Позиция номер три — таможня. По оценкам экспертов, до 30% страна всё ещё недополучает от экспортно-импортных операций. Вот картина таможенных платежей в миллиардах долларов по годам с указанием руководителей ГТС. Рекордные $18,2 млрд показали Валерий Хорошковский в 2008 году и Степан Дериволков в 2013-м. После Майдана платежи составили $9,2-9,3 млрд», — заявил Луценко.
Ранее директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в своей колонке для издания «Экономическая правда» написала, что 2% политически связанные фирмы на Украине контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний, преимущественно в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, а также агропромышленном комплексе. По её словам, олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в Верховной Раде.
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