Руслан Коцаба: На Украине наступает «сталинизм камуфляжно-шароварного формата»

Свое мнение он высказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Система, которая сейчас существует, тяготеет к диктатуре, авторитаризму и непотизму, или попросту говоря кумовству. Эта система не может существовать при наличии какой-то альтернативной точки зрения. Как сказал Джордж Оруэлл в своем произведении «1984», «все это по линии министерства правды». Сейчас всех, кто критикует власть, будут обзывать «рукой Москвы » и «агентами Кремля», «врагами народа», «государственными изменниками». Но помимо этого их будут арестовывать», — подчеркнул Коцаба.

Он отметил резкое усиление давления власти на журналистов. Показательным примером хотят сделать и его самого, уверен журналист.

«У меня 29 мая суд во Львове , апелляция. И, наверное, они захотят взять меня под стражу. Они хотят показать: Коцаба выпендривался и довыпендривался, опять сидит. Кроме того хочу сказать, что сейчас на Украине наступает «сталинизм камуфляжно-шароварного формата». Кричат «Слава Украине», но при всем при этом мы с тобой понимаем, к чему все это идет», — добавил он.

Украинский журналист рассказал, как власть запугивает представителей местных масс-медиа.

«Выбирают знаковые СМИ, знаковых блогеров, их репрессируют. Либо силами неонацистов, либо силами подконтрольных президенту СБУ прокуратуры и тому подобных. Создают «козлов отпущения». И теперь, если меня арестуют 29 мая, другие журналисты подумают: «ёлки-палки, Коцаба в Европу ездил, в Брюссель , Страссбург, и его не побоялись хлопнуть». И будут бояться», — подчеркнул Коцаба.

Для него единственная надежда — возмущение мировой общественности, которое все никак не обрушивается на киевский режим.

«К этой власти нет смысла обращаться. Они пришли к власти на крови, и удержаться могут только репрессиями. Нужно говорить с ее кураторами. Власть не самостоятельная, но и мы не самостоятельны. Но если за океаном скажут «не быкуйте», то Петр Алексеевич возможно слегка сдаст назад», полагает Руслан Коцаба.