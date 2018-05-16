Елена Бережная: Задержание Вышинского — испуг и агония украинской власти

По ее мнению, события 9 мая 2018 показали нынешней власти всю шаткость ее положения, и она стала совершать опрометчивые «телоджвижения».

«Власть в шоке от 1 млн 216 тыс. граждан Украины , которые 9 мая прошли в колоннах «Бессмертного полка». Никто не ожидал такого, поэтому и не было большого количества серьезных провокаций, подобных тому, как поступили со мной и некоторыми другими участниками шествий. Идет уже совершенно другая информационная подача, особенно после концерта «Интера», после заявления о том, что мы не смиримся с переименованием улиц в честь пособников нацистов. Это испуг и агония власти», — заявила Бережная в комментарии изданию Ukraina.ru.

Спецслужбы подозревают Вышинского в госизмене. У журналиста есть гражданство России и Украины. Его также обвинили в поддержке Донецкой и Луганской народных республик.