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Елена Бережная: Задержание Вышинского — испуг и агония украинской власти
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Елена Бережная: Задержание Вышинского — испуг и агония украинской власти 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По ее мнению, события 9 мая 2018 показали нынешней власти всю шаткость ее положения, и она стала совершать опрометчивые «телоджвижения».
«Власть в шоке от 1 млн 216 тыс. граждан Украины, которые 9 мая прошли в колоннах «Бессмертного полка». Никто не ожидал такого, поэтому и не было большого количества серьезных провокаций, подобных тому, как поступили со мной и некоторыми другими участниками шествий. Идет уже совершенно другая информационная подача, особенно после концерта «Интера», после заявления о том, что мы не смиримся с переименованием улиц в честь пособников нацистов. Это испуг и агония власти», — заявила Бережная в комментарии изданию Ukraina.ru.
Спецслужбы подозревают Вышинского в госизмене. У журналиста есть гражданство России и Украины. Его также обвинили в поддержке Донецкой и Луганской народных республик.
Замглавы СБУ Виктор Кононенко утверждает, что для проведения подрывной деятельности Вышинский «ежемесячно получал из России 53 тысячи евро». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии его пропуска в МИА «Россия сегодня», СНИЛС, карточки Сбербанка и карты лояльности Аэрофлота.
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