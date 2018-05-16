Егор Соболев: Жадность Порошенко в случае с составом ЦИК опять его подвела

Напомним, что на 13 вакантных должностей членов ЦИК президентом Петром Порошенко были поданы 14 кандидатур. Пять из которых предложены напрямую от президента и еще пять, якобы, от других политических сил, но все эти 10 кандидатов тем или иным способом аффилированы с президентом.

По словам Соболева, процесс ускорится, если Порошенко отзовет две свои кандидатуры, а «Оппоблок» подаст свою, но этого никто не спешит делать.

«Петр Порошенко давно страдает жадностью, в случае с составом ЦИК она его опять подвела. В результате пострадают все граждане Украины , потому что никто не верит в независимость предложенных президентом членов комиссии», — заявил народный депутат.

Соболев убежден, что не будет изменен и избирательный кодекс в пользу голосования по открытым спискам — это не выгодно коррупционерам, которые сейчас у власти.