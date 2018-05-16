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Сергеев и Турчинов врали ООН о бегстве Януковича
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Сергеев и Турчинов врали ООН о бегстве Януковича 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
«Защита имеет доказательства того, что Сергеев, действуя умышленно в предварительном сговоре с Турчиновым, нынешним главой СНБО Украины, ввел в заблуждение ООН и международное сообщество, сообщив о том, что тогдашний президент Виктор Янукович самоустранился и покинул страну», — заявил адвокат экс-президента Януковича Виталий Сердюк в эфире канала «112 Украина».
Адвокат подчеркнул, что Сергеев достоверно знал об официальном заявлении Януковича, в котором тот сказал, что не собирается покидать страну и продолжает выполнять функции президента.
Защитник сказал, что у него имеются документы, полученные в МИД Украины, которые подтверждают этот факт.
Кроме того, Сердюк обратил внимание на то, что сразу после этих событий официальный представитель Украины в ООН, который имел доступ к государственной тайне, беспрепятственно покинул Украину, должность и трудоустроился в США.
Также адвокат добавил, что защитой в ходе расследования дела о государственной измене экс-президента Януковича было установлено, что Крым был сдан вследствие преступной деятельности группы лиц, которые сейчас возглавляют государственные структуры Украины. И дело, которое они организовали против Януковича — это попытка перенести ответственность с себя на экс-президента.
Ранее, экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявлял, что бывший полпред в ООН Юрий Сергеев не смог бы получить разрешение на работу в США без сотрудничества со спецслужбами иностранных государств.
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