Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел

Мэр украинского города подделал больничный и уехал в Крым

Прокуратура Донецкой области заподозрила мэра города Доброполье Андрея Аксенова в подделке документов и служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

прокуратуре считают, что 47-летний чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табели учета рабочего времени, содержащие ложные сведения об отработанном им рабочем времени. Таким образом Аксенов попытался скрыть посещение им Крыма в рабочее время без уважительных причин, указывают в прокуратуре. Мэра отстранили от должности.

Также сообщается, что с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте Аксенов в мае 2017 года предоставил в городской совет фальшивый больничный лист. На основании поддельного официального документа ему были начислены и выплачены бюджетные средства.

Против Аксенова возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), части 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов»), частей 2 и 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины