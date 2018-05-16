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Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
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Мэр украинского города подделал больничный и уехал в Крым 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: dobrepole.com
Прокуратура Донецкой области заподозрила мэра города Доброполье Андрея Аксенова в подделке документов и служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В прокуратуре считают, что 47-летний чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табели учета рабочего времени, содержащие ложные сведения об отработанном им рабочем времени. Таким образом Аксенов попытался скрыть посещение им Крыма в рабочее время без уважительных причин, указывают в прокуратуре. Мэра отстранили от должности.
Также сообщается, что с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте Аксенов в мае 2017 года предоставил в городской совет фальшивый больничный лист. На основании поддельного официального документа ему были начислены и выплачены бюджетные средства.
Против Аксенова возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), части 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов»), частей 2 и 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Украина результаты плебисцита признавать отказывается, считая полуостров «оккупированной территорией».
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