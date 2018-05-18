Костями советских солдат штукатурили украинскую школу

городе Ковель на западе Украины песок с останками расстрелянных нацистами советских военнопленных использовался для строительных и отделочных работ, пишет портал "Украина.ру".

Лагерь военнопленных Stalag 301 находился в Ковеле в 1942-44 годах на Брестской улице. После освобождения в городе были найдены массовые захоронения местных жителей и военнопленных.

Часть территорий, где расположены расстрельные ямы, раздали под застройку. Кроме того, некоторые местные бизнесмены набирали песок из карьера, в котором и рядом с которым находились массовые захоронения.

Крупные кости просеивались, а мелкие оставались в песке. Эту смесь использовали весь 2017 год для строительства жилых домов, а также, как рассказал председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин, применяли в ходе штукатурных работ в средней школе.

Активисты-поисковики вызвали полицию на стройки, правоохранители зафиксировали наличие костей, однако делу ход не дали, и неоднократные обращения в органы власти ни к чему не привели.