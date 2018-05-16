Эксперт рассказал о мотивах Киева получить автокефалию ко Дню Крещения Руси

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости . Неоднократные заявления украинских властей о создании к 1030-летию Крещения Руси «единой Украинской автокефальной церкви» носят «чисто политический характер» и являются попыткой окончательно вывести Украину из пространства «русского мира», заявил в среду РИА Новости специалист по истории церкви на Украине, религиовед Владислав Петрушко.

"Я не знаю, откуда у украинских властей данная информация. В очередной раз желаемое выдается за действительное, и очевидно, что этот вопрос рассматривается совершенно не в религиозном контексте, а в политическом", — сказал Петрушко, являющийся также профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

По его мнению, налицо стремление официального Киева «разорвать последнюю остающуюся связь между русским и украинским народами — духовную связь, наше церковное единство». «После этого, как они мыслят, будет довершен процесс полного вычленения Украины из единого русского мира, русской цивилизации», — отметил эксперт.

Петрушко также выразил удивление тем фактом, что спикер Верховной рады, происходящий из греко-католической семьи, выступает «таким горячим приверженцем автокефалии православной церкви на Украине». Комментируя заявление Парубия о том, что в нынешнем году исполнилось «100 лет со времени провозглашения автокефалии на Украине», профессор ПСТГУ отметил, что Всеукраинский церковный собор 1918 года, к которому апеллирует спикер Рады, принял как раз решение о сохранении канонического единства с Московским патриархатом и высказал предостережение сторонникам раскола. По словам Петрушко, данный факт подтвержден документами.

"Так называемая автокефальная Украинская православная церковь возникла только в 1921 году с подачи большевиков, которые хотели ее использовать для внесения раскола в Русскую православную церковь. И за ненадобностью ее потом упразднили в 1930 году", — напомнил эксперт.

Он добавил, что в 1919 году украинский националист Симон Петлюра «государственным порядком» также попытался провозгласить автокефалию УПЦ. «По сути, это ближе всего к тому, что сейчас предпринимает Порошенко. Собственно, тогда за этим ничего не последовало… Вообще, довольно странно слышать заявления о каких-то „столетних юбилеях автокефалии“ на Украине — видимо, политики просто не понимают, о чем говорят», — заключил собеседник агентства.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).