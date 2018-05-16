Стоякин: СБУ пресекла спецоперацию против украинского президента 

Утрешнее
Подводя итоги вчерашнего дня трудно избавиться от впечатления, что Кирилла Вышинского задержали в связи с тем, что он вмешался в повестку дня президента и заставил его открывать ФАП именно вчера, чем создал идеальную картинку для кремлевских пропагандистких СМИ.
Судите сами:
Путин, весь в белом, открывает мост, который должен связать с остальной Россией двухмиллионный регион. Причем речь идет об инженерном объекте, уникальном для России (даже при наличии трехкилометрового моста на Русский остров) и непредставимом для Украины, с ее долгостроями в Киеве и Запорожье. В это время Порошенко в Киевской области открывает ФАП для села с населением в 5000 раз меньшем, чем население Крыма. Причем и создан-то ФАП при помощи Франции — для Украины такой мегапроект явно не по силам…
Причем президент, судя по всему, был под влиянием известной субстанции, а спичрайтер — неизвестных веществ.
Не знаю, содержится ли тут измена родины, но то что это немыслимо циничная информационная спецоперация против нации и ее лидера, сомнению не подлежит. Хорошо, что бдительная прокуратура «Крыма» и СБУ пресекли это безобразие.
Или, все же, не пресекли?