Ещё
Стоякин: СБУ пресекла спецоперацию против украинского президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоякин: СБУ пресекла спецоперацию против украинского президента 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Утрешнее
Подводя итоги вчерашнего дня трудно избавиться от впечатления, что Кирилла Вышинского задержали в связи с тем, что он вмешался в повестку дня президента и заставил его открывать ФАП именно вчера, чем создал идеальную картинку для кремлевских пропагандистких СМИ.
Судите сами:
Путин, весь в белом, открывает мост, который должен связать с остальной Россией двухмиллионный регион. Причем речь идет об инженерном объекте, уникальном для России (даже при наличии трехкилометрового моста на Русский остров) и непредставимом для Украины, с ее долгостроями в Киеве и Запорожье. В это время Порошенко в Киевской области открывает ФАП для села с населением в 5000 раз меньшем, чем население Крыма. Причем и создан-то ФАП при помощи Франции — для Украины такой мегапроект явно не по силам…
Причем президент, судя по всему, был под влиянием известной субстанции, а спичрайтер — неизвестных веществ.
Не знаю, содержится ли тут измена родины, но то что это немыслимо циничная информационная спецоперация против нации и ее лидера, сомнению не подлежит. Хорошо, что бдительная прокуратура «Крыма» и СБУ пресекли это безобразие.
Или, все же, не пресекли?
Украина.ру: последние новости
Запад в смятении: Украина всадила ему нож в спину в борьбе с Россией - РИА Новости «Распродажа украинских черноземов». На Украине заявили о планах Джорджа Сороса Крушение киевского режима начнется с Чемпионата мира по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост800
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»201
Скрипаль наш: новые подробности отравления16
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир120
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой106
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение