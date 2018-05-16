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Западные дипломаты призвали украинские власти соблюдать права человека
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Западные дипломаты призвали украинские власти соблюдать права человека 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Аккредитованные на Украине послы США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Кипра, Португалии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании и Австралии, а также глава представительства ЕС выпустили совместное заявление по случаю Международного дня противодействия гомофобии и трансфобии.
«Украина достигла заметного прогресса в признании и защите прав человека, но эта работа ещё не завершена. Мы призываем Украину, опираясь на эти успехи, и в дальнейшем поддерживать равенство, достоинство и верховенство права для всех. Международное сообщество по-прежнему привержено безопасности лесбиянок, геев, бисексуальных, транссексуальных и интерсекс-украинцев и украинок, их друзей, родных и всех сторонников толерантности и равенства на Украине», — говорится в документе.
Гей-парады в разных городах Украины обычно заканчиваются потасовками. В качестве главных противников расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества можно назвать местных радикалов. В июле прошлого года ультраправые активисты напали на организаторов и участников открытой лекции на тему «Трансгендерность», которая проходила в рамках Sex Education Week. Группа из 10 человек в масках ворвалась в киевский клуб «Купидон», применили газовые баллончики и забросали присутствовавших краской. Организаторам вытолкнули нападавших из помещения и преследовали трёх человек до станции метро «Крещатик», где в ситуацию вмешались полицейские.
«Мы ещё раз подтверждаем нашу поддержку реализации национальной стратегии по правам человека и соответствующего плана действий, в том числе дальнейших шагов в области борьбы с дискриминацией для ЛГБТ-граждан и борьбы с преступлениями на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации», — заявили дипломаты.
В то же время обыски РИА Новости Украина осудили только немецкие дипломаты. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар накануне сказала, что Берлин выступает за соблюдение гражданских прав и свободное освещение событий во всём мире, независимую прессу, которая сообщает обо всех темах. Она подчеркнула, что внешнеполитическому ведомству и посольству Германии на Украине необходимо получить информацию об обстоятельствах обыска в РИА Новости Украина, чтобы знать, что там произошло на самом деле. В свою очередь, руководство ЕС отметило, что государства имеют право на обеспечение своей безопасности, но при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод.
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