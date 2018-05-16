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Порошенко передумал лишать гражданства голосовавших в Крыму
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Порошенко передумал лишать гражданства голосовавших в Крыму 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
16 мая проект был отозван. Причины не сообщаются.
Законопроект президент Украины внес менее месяца назад — 19 апреля. Согласно документу если получение гражданства РФ в Крыму не являлось, по мнению украинских властей, добровольным, то голосование — напротив и оно становилось бы основанием для потери гражданства Украины. При этом факт голосования должны были зафиксировать в публичных реестрах и официальных изданиях.
Кроме того, украинского гражданства лишали бы за использования при въезде и выезде и на территории Украины паспорта другого государства.
Также в законопроекте ограничивался круг лиц, имевших право на получение гражданства по «праву земли» — территориальному происхождению, а также усложнялась процедура получения украинского гражданства по браку с гражданином Украины — увеличивался бы минимальный необходимый срок пребывания в браке с двух до трех лет, а сами иностранцы обязывались сдать паспорта иностранного государства украинским госорганам.
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