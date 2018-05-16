Порошенко передумал лишать гражданства голосовавших в Крыму

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

16 мая проект был отозван. Причины не сообщаются.

Законопроект президент Украины внес менее месяца назад — 19 апреля. Согласно документу если получение гражданства РФ Крыму не являлось, по мнению украинских властей, добровольным, то голосование — напротив и оно становилось бы основанием для потери гражданства Украины. При этом факт голосования должны были зафиксировать в публичных реестрах и официальных изданиях.

Кроме того, украинского гражданства лишали бы за использования при въезде и выезде и на территории Украины паспорта другого государства.

Также в законопроекте ограничивался круг лиц, имевших право на получение гражданства по «праву земли» — территориальному происхождению, а также усложнялась процедура получения украинского гражданства по браку с гражданином Украины — увеличивался бы минимальный необходимый срок пребывания в браке с двух до трех лет, а сами иностранцы обязывались сдать паспорта иностранного государства украинским госорганам.