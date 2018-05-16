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Киев уклоняется от обмена пленными с ДНР и ЛНР, заявил Грызлов
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Киев уклоняется от обмена пленными с ДНР и ЛНР, заявил Грызлов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Киев уклоняется от обмена пленными с Донецком и Луганском, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Ранее сообщалось, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Минске предложили Киеву обменять всех установленных пленных по формуле «157 на 20».
"Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта", — сказал в связи с этим Грызлов журналистам.
"К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу «всех на всех», украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена", — отметил он.
По его словам, российская сторона считает, что «при наличии воли со стороны Украины, могут быть в короткие сроки приняты эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам — освобождению удерживаемых людей и, в конечном итоге, по разрешению политического противостояния на основе Минских соглашений».
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