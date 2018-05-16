Киев уклоняется от обмена пленными с ДНР и ЛНР, заявил Грызлов

Ранее сообщалось, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече в Минске предложили Киеву обменять всех установленных пленных по формуле «157 на 20».

"Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта", — сказал в связи с этим Грызлов журналистам.

"К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу «всех на всех», украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена", — отметил он.

По его словам, российская сторона считает, что «при наличии воли со стороны Украины, могут быть в короткие сроки приняты эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам — освобождению удерживаемых людей и, в конечном итоге, по разрешению политического противостояния на основе Минских соглашений».