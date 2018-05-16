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Порошенко передумал лишать крымчан украинского гражданства
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Порошенко передумал лишать крымчан украинского гражданства 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады внесенный им же законопроект №8297, предусматривающий лишение получивших российские паспорта жителей Крыма украинского гражданства. Информация об отзыве документа появилась на сайте украинского парламента в среду, 16 мая.
Соответствующие изменения в статусе законопроекта датированы сегодняшним днем. 19 апреля статус документа был определен президентом Украины как неотложный.
Украинский лидер предлагал дополнить закон «О гражданстве Украины» положением, которое позволит лишить украинского гражданства крымчан, получивших российские паспорта. В тексте проекта закона было сказано, что «основаниями для потери гражданства Украины является приобретение гражданства России в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».
24 апреля представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что законопроект Порошенко не предусматривает отнятия паспортов у лиц, участвовавших в выборах или служивших в армии другой страны «по принуждению». По замыслу Порошенко, лишены гражданства Украины должны быть «лица, которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимают участие в выборах другой страны, или, например, могут служить в армии другой страны», объясняла Луценко.
Она отметила, что проект закона предусматривает, что «полную ответственность за давление, притеснения, принуждения украинских граждан, проживающих в Крыму, к незаконным действиям должна нести РФ». «Следовательно, вероятное получение гражданства [России] украинцами, которые проживают на этой территории под давлением агрессора, не будет считаться нарушением украинского законодательства и эти граждане, в виде исключения, не будут привлекаться и лишаться гражданства Украины», — добавила она.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.
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