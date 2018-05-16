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ДНР и ЛНР предложили Киеву провести обмен пленными по формуле «150 на 20»
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ДНР и ЛНР предложили Киеву провести обмен пленными по формуле «150 на 20» 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ДНР И ЛНР ПРЕДЛОЖИЛИ КИЕВУ ПРОВЕСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ В ДОНБАССЕ ПО ФОРМУЛЕ «157 НА 20» — ПРЕСС-СЛУЖБА ПУШИЛИНА
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